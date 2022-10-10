"Молюсь, чтобы моя страна прекратила": Земфира на концерте выступила с пламенной речью

Земфира высказалась по поводу войны

Российская певица Земфира, которая осуждает военное вторжение России в Украину, выступила с сильной антивоенной речью.

Во время своего выступление в городе Лимассоле на Кипре 9 октября, певица сделала антивоенное заявление.

"Сегодня 228 день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", — заявила Земфира.

В ближайший месяц Земфира также планирует выступить в Париже, Праге, Вене и Лондоне.

Напомним, ранее Земфира выпустила песню под названием "Мясо", которую можно считать обращением к русским солдатам.

В видео на рисунках актрисы и подруги Земфиры, Ренаты Литвиновой показаны ужасы войны. В композиции также есть упоминание о Мариуполе.

"Смотри на меня сдавайся, или оставайся человеком и сдохни. Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки. Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные", - поет Земфира.

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