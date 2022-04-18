"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

Алла Пугачева своим видео опровергла слухи об инфаркте/ instagram.com/alla_orfey/

Российская примадонна Алла Пугачева, которая выехала из России, когда Путин начал вторжение в Украину, показала, как хорошо ей живется в Израиле.

Она поделилась роликом на своей странице в Instagram. Певица вместе со своим супругом Максимом Галкиным, детьми и друзьями, отмечали Вербное воскресенье.

Поклонники певицы отметили, что 73-летняя артистка выглядит прекрасно и даже помолодела. Видимо, ей пошла на пользу жизнь вне россии.

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Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.