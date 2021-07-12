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Молодой принц Джордж растрогал фанатов эмоциями на финале Евро-2020

12 июля 2021, 12:17

Неподдельная радость принца Джорджа от забитого англичанами гола умилила пользователей соцсетей.

Принц Джордж
Принц Джордж на финале Евро-2020 / Reuters

в Лондоне 11 июля прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Традиционно, любители футбола из королевской семьи прибыли на стадион болеть за свою команду. Особое внимание СМИ приковал к себе старший сын принца Уильяма наследник престола Великобритании принц Джордж.

Победу в непростой игре одержали итальянцы, но по пенальти, так как в течении двух основных таймов и дополнительного времени счет оставался 1:1.

Во время матча в королевской ложе были Кейт Миддлтон, принц Уильям и их старший сын, семилетний принц Джордж.

Именно его неподдельные эмоции от забитых мячей растрогали фанатов британской королевской семьи.

Фотографы запечатлели, что мальчик общался с папой и мамой, которые также поддерживали свою сборную, а его эмоциональная гамма подарила теплые чувства многим фанатам и будущим подданным.

Принц Джордж
Принц Джордж и принц Уильям / Reuters
Принц Джордж
Принц Джордж и Кейт Миддлтон / Reuters
Принц Джордж
Принц Джордж и герцоги Кембриджские / Reuters

Как известно, 22 июля Джорджу исполнится восемь лет. Ранее была информация, что Кейт и Уильям планируют перевести его в другую школу, в которой когда-то учился сам Уильям и принц Гарри.

Напомним, что в Сеть попала реальная причина, почему у детей принца Гарри и Меган Маркл не будет титулов.

Кейт Миддлтон принц Уильям принц Джордж Евро-2020 новости спорта новости шоу бизнеса
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