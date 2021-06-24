Инсайдеры слили причину отказа Меган Маркл и принца Гарри от титулов для детей

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл не были лишены титулов для их детей - они добровольно отккзались от них, потому что в названии было оскорбительное слово.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимный источник издания Telegraph, сыну принца Гарри предлагали титут графа Дамбартона.

Аноним объяснил журналистам, что титул графа Дамбартона содержит слово dumb (Dumbarton), что в переводе с английского – тупой.

Это стало одной из причин отказа от него. Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских, графа и графини Дамбартон, а также барона и баронессы Килкил от королевы в день их свадьбы.

Другой инсайдер, как сообщается, сказал газете: "Не только Меган указала на потенциальную опасность, это также обеспокоило Гарри".Читайте такжеСтало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

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36-летний принц Гарри, как говорят, все равно не хотел давать своим детям титулы. Вместо этого считается, что он хочет пойти по стопам своей тети, принцессы Анны, которая не давала титулы сыну Питеру и дочери Заре.

Между тем, The Telegraph также сообщил, что источники, близкие к Сассексам, утверждают, что пара "никогда не поднимала вопрос" о том, чтобы Арчи не стал принцем.

Этот вопрос был поднят во время их скандального интервью с Опрой Уинфри в начале этого года, когда Меган заявила, что Арчи лишили королевского титула - и он больше не может получать привилегии члена королевской семьи.

Напомним, Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

Как известно, 4 июня родилась дочь принца Гарри и Меган Маркл, и сразу после этого принц позвонил родным, а также отправил фото дочки.