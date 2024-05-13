Молчунья Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина - детали

Надежда Мейхер создала свой бренд одежды и взяла фамилию мужа-россиянина.

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Надежда Мейхер поменяла фамилию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadia_meiher_/

Украинская певица Надежда Мейхер, которая сейчас молчит о войне в Украине, взяла фамилию мужа-россиянина Михаила Уржумцева.

Отметим, Уржумцев работает в сфере моды и в его владении 1000 бутиков с одеждой в стране-оккупанте России, которая начала кровавое вторжение в Украину. Михаил, кстати, хвалился, что после ухода зарубежных брендов из российского рынка, его дела пошли значительно лучше.

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На своей странице в соцсетях, Мейхер сначала "почистила" посты после того, как ранее появились слухи, что певица сбежала в РФ и начала публиковать информацию только о бренде своей одежды. Где именно базируется бизнес артистки точно неизвестно, однако на отметках геолокаций чаще всего появлялись Испания, Германия и Украина. Сейчас же Надежда удалила все посты на своей странице.

Кто такая Надежда Мейхер? Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".

Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессором РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".

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Отметим, ранее Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

А также известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

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