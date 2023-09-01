Мокрый и подтянутый Галкин перепел песню Ротару про лето

Комик и шоумен Максим Галкин, признанный в стране-оккупанте иностранным агентом, выставил на своей странице в Instagram комический ролик, в котором и сам принял участие.
Так, Галкин появился перед "смартфонными" зрителями в белой водолазке и шортах на своей странице в Instagram. Полностью мокрый.
Под песню Софии Ротару "Этого мало", Галкин стал танцевать и петь, как будто бы под фонограмму. Несмотря на дождь, артист профессионально "отыграл" номер.
К слову, Максим Галкин выглядит прекрасно. Он находится в отличной спортивной форме, что еще больше подчеркнула мокрая одежда.
Кстати, комментарии он закрыл, видимо, чтобы его соотечественники не переводил попусту свой яд.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.
Однако близкая подруга Примадонны, латвийская певица Лайма Вайкуле, рассекретила, куда исчез Максим Галкин с семьей, и даже показала редкие кадры с артистом.
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