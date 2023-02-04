Мокрая и с сигаретой: модель и жена Венссана Касселя покорила своей красотой

Девушка с каждым кадром становится все красивее и красивее. Не зря Кассель зовет ее "моя креветочка".

Тина Кунаки / instagram.com/tinakunakey

Молодая жена известного актера Венсана Касселя и французская модель Тина Кунаки поделилась очередным соблазнительным фото.

25-летняя красотка поделилась своим фото в Instagram.

Она показала новую фотосессию, где попозировала с сигаретой. Модель может по-прежнему похвастаться отличной фигурой, не смотря на то, что недавно стала мамой их общему с Касселем ребенком.

Модель часто радует своих поклонников фотографиями в купальнике, демонстрируя свою идеальную, даже после родов, фигуру.

Напомним, ранее для обложки февральского номера ELLE Ukraine позировала французская модель с мировым именем Тина Кунаки.

Отметим, что французский актер и продюсер Венсан Кассель не устает хвастаться своей молодой женой-моделью Тиной Кунаки. Кроме того, он с удовольствуем комментирует посты своей супруги.

Так, на днях сама Тина опубликовала видео, как она идет по пляжу в купальнике и парео, которое вот-вот норовит съехать с красивой пятой точки модели. Модель соблазнительно качает бедрами и в целом, как всегда, выглядит великолепно.

Сам Кассель игриво прокомментировал свежее видео Кунаки, назвав ее "моя креветочка".

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