"Мои глаза, уши и сердце кровоточат": Мадонна разочаровала фанатов откровенным лесбийским танцем

Мадонна станцевала тверк под ремикс Hung Up с Токишей / instagram.com/madonna

Кроме сексуальных игр, которые 64-летняя Мадонна не раз называла своим главным хобби, поп-икона нашла себе новое увлечение - она переиздает свои старые хиты в коллаборации с молодыми и перспективными на ее взгляд артистами.

Недавно состоялся релиз ее песни Hung Up (2005 г) в дуэте с доминиканской реп-исполнительницей Токишей. 26-летняя латиноамериканская певица добавила в танцевальный трек свежую зажигательную нотку, а в жизнь самой Чикконе - немного любви.

Токиша открытая бисексуалка, а ее творчество многие считают противоречивым из-за откровенных текстов и чрезмерно сексуализированных выступлений. И то, и другой сейчас крайне привлекает Мадонну в творчестве и личной жизни.

На своей странице в Instagram Мадж выложила фрагмент видео, на котором по-взрослому зажигает с Токишей под их общее музыкальное детище. Женщины извиваются и трутся друг о друга в ритме откровенного танца.

К сожалению, ни новое звучание Hung Up, ни новые развлечения Мадонны не пришлись по вкусу поклонникам ее старого творчества, когда откровенность хоть и была его важной составляющей, но не скатывалась в гротескную пошлость.

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