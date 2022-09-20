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"Мои глаза, уши и сердце кровоточат": Мадонна разочаровала фанатов откровенным лесбийским танцем

20 сентября 2022, 03:58

Танцевальный хит Hung Up Мадонна превратила в откровенное шоу с пикантным подтекстом.

Мадонна
Мадонна станцевала тверк под ремикс Hung Up с Токишей / instagram.com/madonna

Кроме сексуальных игр, которые 64-летняя Мадонна не раз называла своим главным хобби, поп-икона нашла себе новое увлечение - она переиздает свои старые хиты в коллаборации с молодыми и перспективными на ее взгляд артистами.

Недавно состоялся релиз ее песни Hung Up (2005 г) в дуэте с доминиканской реп-исполнительницей Токишей. 26-летняя латиноамериканская певица добавила в танцевальный трек свежую зажигательную нотку, а в жизнь самой Чикконе - немного любви.

Токиша открытая бисексуалка, а ее творчество многие считают противоречивым из-за откровенных текстов и чрезмерно сексуализированных выступлений. И то, и другой сейчас крайне привлекает Мадонну в творчестве и личной жизни.

На своей странице в Instagram Мадж выложила фрагмент видео, на котором по-взрослому зажигает с Токишей под их общее музыкальное детище. Женщины извиваются и трутся друг о друга в ритме откровенного танца.

К сожалению, ни новое звучание Hung Up, ни новые развлечения Мадонны не пришлись по вкусу поклонникам ее старого творчества, когда откровенность хоть и была его важной составляющей, но не скатывалась в гротескную пошлость.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

Также звезда Playboy Даша Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках встала на четвереньки, чтобы показать, как "правильно встречать любимого".

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