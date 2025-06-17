'Под завалами вся жизнь': Зеленская рассказала о трагедии после атаки РФ

Первая леди подчеркнула, что несмотря на трудности украинцы должны держаться вместе.

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Зеленская резко прокомментировала вражеский удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Киева

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Какое горе случилось с украинцами 17 июня

Чего ждет Украина после атаки РФ

Первая леди Елена Зеленская прокомментировала ночной удар страны-агрессора России 17 июня по Украине. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram.

Зеленская сообщила, что этой ночью дым и пламя охватили 7 регионов Украины от 400 российских беспилотников и ракет. Речь идет о Киеве, Одессе, Запорожье, Николаевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской и Киевской областях.

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"И это только сегодняшняя ночь, после которой не проснулось уже 15 украинцев", - подчеркнула она.

Первая леди обратила внимание на мужчину, фото которого с самого утра облетели Сеть. Он в Киеве ждет у завалов дома, в который попала вражеская ракета, ведь там проживал его сын.

Мужчина возле разрушенного подъезда в Киеве, где проживал его сын / фото: скриншот из Instagram libkos

"Человек перед домом, который разрушила Россия, под завалами которого вся жизнь и жизнь самых дорогих... Пробитая от крыши до подвала девятиэтажка. Разрезанные пополам дома и судьбы", - описала увиденное Зеленская.

Она добавила, что террор РФ продолжается и Украина до сих пор ждет того, чтобы мир не отводил глаза от зла и бросился его останавливать, а предлагал "соглашения" или "компромиссы" с врагом.

Наконец Первая леди поблагодарила спасателей, медиков, защитников и всех причастных к спасению Украины.

"Поклон тем, кто несет помощь и защиту, всем, кому не безразлично. Мы вместе. Мы держимся. Мы люди. И именно это победит", - говорится в заметке.

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Ранее, как писал Главред, Елена Зеленская призналась, что у нее проблемы со сном уже несколько лет. При этом она отметила, что сейчас она уже лучше справляется с бессонницей.

Накануне также Первая леди Украины посетила больницу на Днепровщине и ознакомилась с работой Центра ментального здоровья "Возвращение". Как стало известно из соцсетей Елены, она была в изысканном образе.

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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