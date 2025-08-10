"Могла изменить ход истории": актриса рассказала об отказе Трампу в свидании

Неожиданный эпизод произошел еще в 1998 году во время съемок фильма "Основные цвета".

https://stars.glavred.info/mogla-izmenit-hod-istorii-aktrisa-rasskazala-ob-otkaze-trampu-v-svidanii-10688660.html Ссылка скопирована

Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Википедия

Кратко:

Эмма Томпсон не ожидала звонка от Трампа

Актриса тогда сказала Трампу, что перезвонит ему

Оскароносная актриса Эмма Томпсон, известная по ролям во франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Круэлла" и "Реальная любовь", удивила историей о том, как Дональд Трамп звал ее на свидание. Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что этот неожиданный эпизод произошел еще в 1998 году во время съемок фильма "Основные цвета" о политической кампании Билла Клинтона. Дональд Трамп лично позвонил Эмме Томпсон, которая играла в ленте главную роль, и пригласил на свидание.

видео дня

"В моем трейлере зазвонил телефон, и это был Дональд Трамп. Я подумала, что это шутка. "Привет, это Дональд Трамп". Я сказала: "Чем могу помочь?". Я думала, что ему нужны указания. Он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе", - вспомнила этот диалог британская актриса.

Томпсон призналась, что не ожидала такого звонка и в тот момент чувствовала себя не совсем комфортно. Сейчас актриса шутит, что если бы тогда не отказала политику, могла бы изменить ход истории Америки. Актриса тогда сказала Трампу, что перезвонит ему.

"Я поняла, что именно в тот день мой развод наконец состоялся. Держу пари, у него (у Трампа – ред.) есть люди, которые ищут подходящих кандидатов среди всех этих симпатичных разведенных женщин - ведь он нашел номер моего трейлера! Это же слежка! Да, я могла пойти на свидание с Дональдом Трампом. Я могла изменить ход американской истории!" - заявила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Эмма Томпсон Эмма Томпсон - британская актриса кино, телевидения и озвучивания, сценаристка. Получила известность после выхода в 1987 году телесериалов "Тутти Фрутти" и "Фортуна войны". В кино стала известной после сыгранной главной роли в фильме "Верзила". Обладательница двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и двух премий BAFTA за фильмы "Разум и чувства" (за лучший сценарий) и "Говардс-Энд" (как лучшая актриса). Кроме того, актриса является лауреатом премии BAFTA TV за телесериалы "Тутти Фрутти" и "Фортуна войны", а также "Эмми" как лучшая приглашённая актриса в телесериале "Эллен". 9 июня 2018 года была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи (DBE).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред