"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

Мелания Трамп продемонстрировала сдержанный образ.

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Мелания Трамп - официальный портрет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелания Трамп

Вы узнаете:

Какую одежду Мелания Трамп выбрала для официального портрета

В Сети уже обсудили снимок

Опубликовано официальный снимок первой леди США Мелании Трамп на ее странице в Instagram в совместном сообщении с Дональдом Трампом и Белым домом.

На черно-белом фото Мелания позировала в деловом костюме перед огромным окном, положив руки на стол.

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Как сообщает Breitbart News, снимок сделала бельгийская фотохудожница Режин Махо, которая также была автором первого официального портрета первой леди в 2017 году.

Также известно, что Трамп одета в пиджак Turlington от итальянского бренда Dolce & Gabbana, который стоит более $3 тыс., а стоимость брюк - $1 тыс.

Подписчики активно обсуждают портрет Мелании Трамп и даже сравнили ее с тизерным фото до культового сериала "Карточный дом".

"Вот это первая леди";

"Славянская королева";

"Обожаю! Так красиво и мощно! Поздравляем первую леди миссис Трамп!";

"Она выглядит так, будто могла бы управлять страной лучше, чем ее муж", - написали в комментариях.

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Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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