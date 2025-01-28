"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

Вы узнаете:
- Какую одежду Мелания Трамп выбрала для официального портрета
- В Сети уже обсудили снимок
Опубликовано официальный снимок первой леди США Мелании Трамп на ее странице в Instagram в совместном сообщении с Дональдом Трампом и Белым домом.
На черно-белом фото Мелания позировала в деловом костюме перед огромным окном, положив руки на стол.
Как сообщает Breitbart News, снимок сделала бельгийская фотохудожница Режин Махо, которая также была автором первого официального портрета первой леди в 2017 году.
Также известно, что Трамп одета в пиджак Turlington от итальянского бренда Dolce & Gabbana, который стоит более $3 тыс., а стоимость брюк - $1 тыс.
Подписчики активно обсуждают портрет Мелании Трамп и даже сравнили ее с тизерным фото до культового сериала "Карточный дом".
- "Вот это первая леди";
- "Славянская королева";
- "Обожаю! Так красиво и мощно! Поздравляем первую леди миссис Трамп!";
- "Она выглядит так, будто могла бы управлять страной лучше, чем ее муж", - написали в комментариях.
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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