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"Мое сердце не свободно": Киркоров удивил рассказом о той, кто делит с ним кровать

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2023, 16:52 обновлено 18 апреля, 17:02
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Российский певец намекнул, что любовь встретил после изменений во внешности.
Киркоров, женщина
Киркоров рассказал о своей девушке / Коллаж фото скриншот из видео, ua.depositphotos.com

55-летний путинист Филипп Киркоров удивил своим любовным признанием. Оказалось, что уже минимум 3 месяца его сердце не свободно. Об этом сообщают росСМИ.

Он заявил, что решил сделать пластические операции и изменить свой образ. Именно после этого он встретил свою любовь.

"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, мое сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться", - сказал Киркоров.

видео дня

Он не признался в том, кто именно теперь делит с ним ложе.

Несмотря на то, что со слов Киркорова главной женщиной для него является Алла Пугачева, поклонники считают, что Бедросович мог закрутить роман с DJ Катей Гусевой.

Российский певец заявил, что его изменили якобы дети, которые раскрыли в нем желание бежать домой со всех тусовок.

Ранее сообщали, что одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также сообщалось, что певица Саша, которая уехала из России еще 90-х годах, поставила на место одиозного Филиппа Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости.

Александра Антонова (настоящее имя артистки) не удержалась от критики в адрес Филиппа Киркорова, который недавно лег под нож пластического хирурга.

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