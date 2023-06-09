Модные солнечные очки 2023: какие очки выбирает Мадонна, Рианна и Дорофеева

Быть модным - значит следить за трендами не только в одежде, а и в аксессуарах.

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Леся Никитюк и ее модная оправа / Instagram/lesyanikituk

Общепризнанный факт, что модные солнцезащитные очки — это изюминка идеального образа. И хотя вневременные стили солнцезащитных очков хороши, трендовые очки 2023 года - это просто нечто.

Солнцезащитные очки этого года, от красочных линз до ярко украшенных оправ в стиле ретро, безусловно, бросаются в глаза, но в хорошем смысле.

Тенденции, особенно в области аксессуаров, похожи на трансформеров: они склонны основываться на предыдущих версиях самих себя. Таким образом, тенденции солнцезащитных очков 2023 года могут показаться немного знакомыми, если вы прищуритесь, но это действительно одни из самых смелых образов линз, которые появлялись в модных рекомендациях за последние годы.

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Взгляните на лучшие из лучших тенденций солнцезащитных очков 2023 года, которыми все будут защищать глаза этим летом. А еще посмотрите, как эти модные аксессуары украшают мировых и украинских знаменитостей.

Удлиненная оправа "кошачий глаз"

В то время как "кошачий глаз" является шикарной классикой, эта тенденция представляет собой растянутую знакомую оправу для более драматичного вида.

Дорофеева всегда следит за модными трендами / Фото Instgram/dorofeeva

Обтекаемая оправа

Солнцезащитные очки могут быть спортивными, но в этом году появился ряд более мягких стилей с тонкой оправой, затемненными линзами и изящными силуэтами.

Мадонна знает толк в аксесуарах / Instagram/madonna

Спортивные солнцезащитные очки

Спортивные солнцезащитные очки 2023 года во многом обязаны линзам, которые носят профессиональные спортсмены, а также футуристической эстетике и гипернеоновой цветовой палитре 80-х.

Рианна этим летом - на спортивном стиле / Instagram/badgirlryry

Продолговатые оправы

С возвращением модных тенденций 90-х прямоугольные и продолговатые оправы стали еще одной ключевой тенденцией солнцезащитных очков на 2023 год.

Прямоугольные оправы должны быть у всех в этом году, потому что каждый найдет в них что-то для себя. Вы не ошибетесь, выбрав классический черный или черепаховый цвет, в то время как более яркие и смелые оттенки добавят яркости любому оттенку кожи. Смелые, угловатые оправы подойдут тем, у кого более мягкие черты лица, тогда как квадратные и угловатые лица компенсируются оправами, которые немного более изогнуты.

К примеру - дочь Бейонсе, которая сейчас проводит время в мировом туре вместе с мамой. Очень органично на ней сидят трендовые очки.

Блу Айви в модных очках на сцене с Бейонсе / Instagram/beyonce

Очки оверсайз

С возвращением летнего тренда семидесятых пришло время освоить стиль расклешенных джинсов и сабо — и не забудьте о больших солнцезащитных очках!

В то время как в последние сезоны тенденции солнцезащитных очков сместились в сторону крошечных солнцезащитных очков в стиле Матрицы, если вам нравится прятаться за оправой, пришло время вздохнуть с облегчением и снова надеть большие солнцезащитные очки. Округлые формы и формы "авиатор", вдохновленные семидесятыми, являются ключом к этой тенденции, причем последние хорошо сочетаются с любой формой лица. Если вы ищете более легкий вариант, поменяйте оправы из ацетата серебристого или золотого цвета.

Маша Ефросинина в очках оверсайз / Instagram/mashaefrosinina

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