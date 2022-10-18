"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

Алексей Дурнев так и не стал новым сердцеедом/ ТЕТ

Блогер, скандальный телеведущий и юморист Алексей Дурнев, оказывается, мог стать героем телевизионного проекта "Холостяк".

Однако, как рассказал он в интервью изданию "Главком", он и его директор решили отказаться от предложения телеканала, так как посчитали, сколько они на этом заработают.

"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Мой коммерческий директор посчитала, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения. Мне предложили в четыре раза меньшую сумму, чем мы хотели", – откровенно рассказал Дурнев.

Кроме того, ведущий рассказал, что сейчас его сердце свободно и у него нет отношений. "Недавно была девушка, сейчас никого нет, ни с кем не встречаюсь. Я не люблю об этом рассказывать", - добавил он.

Напомним, ранее Дурнев рассказал, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.

Алексей сейчас активно борется на информационном фронте, призывает подписчиков и зрителей отказываться от всего русского и не падать духом:

"Я, как и все, думаю, что понемногу привык к происходящему. К сиренам, тревогам. К помощи. На том, что нужно сконцентрироваться на победе. Бороться на своем фронте", — объяснил Дурнев.

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