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"Думаю, что понемногу привык к происходящему": Алексей Дурнев о родном Мариуполе и работе

9 сентября 2022, 14:50

В интервью "Жизнь известных людей" Алексей Дурнев рассказал о работе во время войны, родных и планах на будущее.

Дурнев, ТЕТ
Алексей Дурнев / ТЕТ

Алексей Дурнев, известный украинский блоггер, комментатор шоу "Богиня шопинга" на ТЕТ, эксклюзивно рассказал инфотейнмент шоу о жизни известных личностей "Жизнь известных людей", как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.

Алексей сейчас активно борется на информационном фронте, призывает подписчиков и зрителей отказываться от всего русского и не падать духом:

"Я, как и все, думаю, что понемногу привык к происходящему. К сиренам, тревогам. К помощи. На том, что нужно сконцентрироваться на победе. Бороться на своем фронте", — объяснил Дурнев.

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Блогер стал одним из первых среди своих коллег, полностью перешедших на украинский, и именно этим получил еще большее одобрение среди аудитории:

"Напротив, люди подписываются. Как-то так получилось, что я один из первых среди русскоязычных украинских блогеров перешел на украинский. И подал пример какой-нибудь. И я думаю, что людям это понравилось. И они решили подписаться", – рассказал Алексей.

Дурнев рекомендует всем, кто пытается заговорить по-украински, взять 5-10 уроков у преподавателя языка.

Также Леша рассказал, как его команда тоже перешла на государственный язык:

"Они сейчас в процессе тоже. Когда у нас есть съемка, я появляюсь там через час за два. На площадке в нашей студии по правилам все должны с этого момента говорить только по-украински. Потому что это облегчает саму съемку. И еще все говорят по-украински в нашем офисе каждую пятницу. А кто говорит русизмами, получает штраф 10 гривен".

Дурнев не просто не прекратил работать, но и создал новое шоу, открыл свой телеграмм-канал под красноречивым названием "Боже, какое конченое", где высмеивается русский мир, а также он продолжает смотреть сториз. Часто – в компании других звезд. Одним из гостей шоу неожиданно стал его тезка – одиозный политик и тоже известный блогер Алексей Арестович.

"На самом деле он формирует такие впечатления из-за своих выступлений, которые ты видишь, лично пообщавшись. В знакомстве. То есть нет, что он на экране один человек, а в жизни другой. Но я хочу подчеркнуть, что мы провели вместе три часа на съемке. И вне съемки не общались", — поделился своими впечатлениями от общения с политиком Леша.

У Дурнева есть бабушка, которой он поднимает настроение поздравлениями известных людей, которые собирает сам.

Сейчас его родители живут в соседнем подъезде с бабушкой, в небольшом селе у Ворзеля. Как известно, оттуда его родители наотрез отказывались выезжать в первые дни большого вторжения. Дурневу пришлось их буквально уговаривать.

Алексей Дурнев еще в начале войны пообещал, что после победы не просто посетит родной город Мариуполь, но и будет способствовать его восстановлению:

"Я хочу создать какой-то фонд или что-нибудь такое. Пригласить туда известных мариупольцев. Мы что-нибудь придумаем. Оно сработает".

Свое мнение по этому поводу он не изменил до сих пор, хотя город у моря пока не украинский:

"Я не отчаялся, конечно. Если представить, что весь процесс освобождения юга – это компьютерная игра, то первый левел – это Херсон. Потом – Мелитополь, Бердянск, Возможно, Крым сразу. И босс – это Мариуполь".

Дурнев, ТЕТ

Посмотреть полное интервью с Алексеем Дурневым можно на YouTube-канале ЖВЛ.

Еще больше эксклюзивных интервью у шоу "Жизнь известных людей" в будни в 10:00 на телеканале ТЕТ.

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