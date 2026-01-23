"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

Вы узнаете:
Украинская певица Злата Огневич решила провести зимний отпуск в экзотической южноазиатской стране Вьетнам. Однако отдых у артистки не задался, и она рассказала о неприятном опыте в Threads.
По словам Огневич, туристические районы Вьетнама наводнены гражданами страны-агрессора, что очень сильно портило ей отдых. Певицу сильно триггерила русская речь на острове Фукуок, и она даже сравнила туристов из РФ с вездесущим вьетнамским мусором.
"На улицах тоже было много мусора, оно ходило ногами, именно тут его концентрация оверсайз. Такой всем известный мусор из государства-террориста, и это тоже триггерило невероятно", — написала артистка.
Поклонники пояснили ей, что россияне, как и украинцы, пользуются безвизовым режимом с Вьетнамом, а из РФ летают прямые рейсы в эту страну. Именно поэтому очень много граждан страны-агрессора отправляются на отдых в Азию.
Злату также возмутило количество отходов, которые выбрасываются в океан. Певице было больно наблюдать, насколько люди не ценят природу в этой стране, и она призвала сортировать мусор.
"От количества увиденного мусора в океане стало больно на физическом уровне, стыдно быть человеком... Настолько меня это триггерит. Продолжаю сортировать мусор и вас призываю", — попросила Огневич.
О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
