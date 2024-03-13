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"Мне очень нравится Ксюша": популярный украинский актер прокомментировал отношения с Мишиной

Анна Подгорная
13 марта 2024, 13:45
Звезда "Соседки" Артемий Егоров рассказал о своих истинных чувствах к коллеге.
Шоу Я люблю Украину - 2 выпуск
Шоу Я люблю Украину - 2 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Популярный украинский актер Артемий Егоров стал участником нового сезона шоу "Я люблю Украину", неизменной ведущей которого является Ксения Мишина. Они не впервые встречаются на съемочной площадке, ведь три года назад сыграли влюбленных в успешной романтической комедии "Соседка", которая вышла на Netflix.

Артемий Егоров рассказал, что с Ксенией Мишиной познакомился давно, задолго до работы над фильмом по сценарию Ирэны Карпы. Поэтому честно признался, что она поражает его не только как актриса, но и как женщина.

"Мне очень нравится Ксюша. Я знаю ее давно, еще до "Соседки". Она очень тонкая и хрупкая актриса", - признался Артемий Егоров.

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Прокомментировал актер и невероятные образы ведущей шоу "Я люблю Украину", ведь в новом сезоне проекта Ксения Мишина будет ошеломлять зрителей эффектными перевоплощениями: "Я впервые увидел Ксюшу блондинкой, и это прям вау".

Уже в это воскресенье, 17 марта, Артемий Егоров проверит свои знания в новом сезоне шоу "Я люблю Украину" и вместе с Наталкой Денисенко присоединится к команде нового капитана Александра Педана. Тогда как в тандеме с Юрием Ткачом сыграют их лучшие партнеры по театральной сцене - Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк.

Шоу Я люблю Украину - 2 выпуск
Шоу Я люблю Украину - 2 выпуск / Пресс-служба

Звезда сериала "Женский доктор" признался, что соревноваться против Артемия Егорова и Наталки Денисенко интересно, но непросто, ведь они привыкли всегда быть в одной команде - и на сцене, и по жизни. "С Наталкой мы знакомы более 10 лет. Я знаю, что она очень азартная и будет просто рвать и метать", - прокомментировал Тарас Цимбалюк.

На этой неделе ради победы в конкурсах капитаны действительно будут готовы на все. А звездные участники - чуть больше, чем на все. Вопросы от Ксении Мишиной будут удивлять, ответы будут ошеломлять, а эмоции будут зашкаливать. Смотрите самое яркое шоу всей страной, болейте всей семьей. "Я люблю Украину", новый сезон. Каждое воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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