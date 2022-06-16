Младший брат Кати Осадчей призвал не забывать о войне: "Сейчас мы учимся жить в новых условиях"

Младший брат Кати Осадчей призвал не забывать о войне / Коллаж

Младший брат ведущей, модели и волонтерки Кати Осадчей, тренер по вейксерфингу Владимир Осадчий сейчас находится в Украине и так же, как и сестра, занимается волонтерством по мере своих возможностей.

Владимир - не публичная личность, и много времени до войны в Украине проводил за границей: путешествуя, участвуя в соревнованиях и обучая детей и взрослых вейксерфингу.

Недавно на своей странице в Instagram он опубликовал новость, что ему и его единомышленникам удалось открыть сезон в спорткомплексе во Львове. При этом Осадчий не упустил случая напомнить и соотечественникам, и своим зарубежным подписчикам - в Украине по-прежнему идет ужасная, кровопролитная война, и забывать об этом нельзя, даже если находишься в относительно безопасном месте.

"Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. По сути, сейчас мы учимся жить в новых условиях, не унывать и всячески поддерживать друг друга. Даже рискуя и занимаясь таким привычным для нас делом, как вейксерфинг, тем самым хоть немного поддерживая наш вид спорта.

Активные боевые действия ведутся не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов сохраняется в каждом районе. Сейчас идут тяжелые бои на востоке страны. Обстановка на фронте напряженная, каждый день гибнут мирные жители и солдаты... Но это наша земля и это наш дом, мы будем за него бороться", - подчеркивает Владимир.

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Ранее стало известно, что Светлана Лобода вернулась в Украину, и впервые за время войны посетила родной Ирпень, на нужды которого пообещала перечислять половину от своих концертных гонораров.

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