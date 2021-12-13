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Мисс Вселенная 2021: кто победил в 70 международном конкурсе красоты

13 декабря 2021, 11:43
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Страна-победительница завоевала заветный титул уже третий раз за историю соревнования.

Кто стал победительницей 70-го международного конкурса красоты Мисс Вселенная? / gettyimages.com

13 декабря 2021 года Мисс Вселенная в израильском городе Эйлат было объявлено имя девушки, которая стала обладательницей этого высокого титула.

Ей стала участница конкурса из Индии модель и актриса 21-летняя Харнааз Сандху.

До 2021 года Индия уже дважды побеждала на конкурсе: в 1994 году Мисс Вселенная стала Сушмита Сен, а в 2000 - Лара Датта.

Мисс Вселенная 2021 Харнааз Сандху обошла в финале участниц из Парагвая (Надя Феррейра) и ЮАР (Лалела Мсване).

Корону на голову победительницы возложила обладательница титула Мисс Вселенная 2020 мексиканская модель Андреа Меса.

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Харнааз Сандху - победительница конкурса Мисс Вселенная 2021 / instagram.com/missuniverse

Анна Неплях, которая представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2021, не прошла в топ-16. Девушке удалось сверкнуть перед членами жюри в стильном черном монокини на конкурсе купальников, показать великолепное золотое платье с паетками для дефиле и стилизованный украинский костюм для конкурса национальных костюмов.

Увы, судьи не смогли по достоинству оценить все преимущества украинской красавицы. Однако сама Неплях, похоже, не сильно расстроилась. Сразу после объявления результатов девушка записала сторис в Instagram, в которых весьма бодро рассказала, что результат на конкурсе - вопрос относительный. Что действительно главное - она осуществила свою мечту принять участи в конкурсе такого масштаба. И теперь имея определенную известность и публичность, сможет заниматься тем, что ей действительно нравится.

Анна Неплях - мисс Украина-Вселенная 2021 / instagram.com/neplyah

Смотрите церемонию 70-го конкурса Мисс Вселенная, на котором победила индийская участница Харнааз Сандху.

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