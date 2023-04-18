Мисс Украина-Вселенная засветила лишнего в священной реке Иордан

Анна Неплях показала свои купания в культовом для христиан месте.

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Анна Неплях показала мокрое тело после купания в реке Иордан / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях в канун Пасхи отправлась в Иорданию, где посетила одно из новых Чудес света - древний город Петра, который пользуется повышенным инетерсом туристов.

Однако, кроме общеобразовательного интереса, модель удовлетворила и религиозный голод, и совершила омовение в священной реке Иордан, в предполагаемом месте, где был крещен Иисус Христос. Необычным опытом Неплях поделилась на своей странице в Instagram.

Ритуал совершается в специальной белой сорочке, надетой на голое тело, и хоть вода, по словам Анны, оказалась очень холодной, она не отказала себе в таком приключении.

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Естественно, светлая ткань мгновенно прилипла к мокрому телу, подчеркивая пышные изгибы модели. За эти кадры Неплях пришлось выслушать много критики в свой адрес, однако приятного впечатления от омовения в священной реке у модели это не отняло.

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