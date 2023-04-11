"Черный лебедь": звездная украинская гимнастка показала прогулку в прозрачном платье

Анна Ризатдинова покорила Барселону своим изяществом и пикантным нарядом.

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Анна Ризатдинова показала фигуру в черном прозрачном платье / instagram.com/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка и Олимпийская призерка Анна Ризатдинова сейчас занимается тренерской деятельностью, но и про собственную физическую форму не забывает.

Спортсменка на своей странице в Instagram регулярно постит видео упражнений, которые выполняет сама, и советует следовать ее примеру подписчикам. Как результат Ризатдинова имеет безупречное тело.

Поэтому, помимо спортивного контента, в социальных сетях гимнастки нередко появляются кадры с фотосессий, призванных подчеркнуть ее изящные прелести. Последняя съемка Анны проходила в Барселоне, в окрестностях роскошного поместья.

видео дня

По древним лестницам спортсменка расхаживала на каблуках и в пикантном боди, а также в черном прозрачном платье, которое безупречно обволакивало все ее изгибы. В роскошном образе Ризатдинова опубликовала целых четыре фото, предложив поклонникам выбрать, какое из них лучше.

К консенсусу фанаты гимнастки не пришли - каждое фото нашло своего обожателя. Однако в одном убеждены были все: Анна Ризатдинова - крайне привлекательна.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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