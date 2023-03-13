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Мисс Украина-Вселенная рассказала о своей нетрадиционной ориентации

13 марта 2023, 14:50
Анна Неплях совершила смелый поступок: модель без смущения "вышла из шкафа" и рассказала, кто ее привлекает.
Анна Неплях
Анна Неплях совершила каминг-аут и призналась в своей бисексуальности / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях еще в мае хвасталась неземной любовью - по ее словам, она встретила мужчину, с которым хотела бы встретить старость.

Очевидно, этот роман сошел на нет, ведь упоминания о новом избраннике напрочь исчезли из социальных сетей модели, которая обычно очень откровенна с поклонниками в личных вопросах. Взамен Неплях раскрыла о себе весьма пикантный факт.

Так, общаясь с фанатами через "вопрос-ответ" в Instagram-сторис, она раскрыла правду о своей сексуальной ориентации. Весьма вероятно, что девушки, которые окружают Анну, являются не просто многочисленными подругами, а ее настоящим любовным интересом Неплях.

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На прямой вопрос от поклонника про ее бисексуальную ориентацию, Мисс Украина-Вселенная 2021 ответила утвердительно. Каминг-аут Неплях не остался без внимания прессы, а нетрадиционная ориентация модели уже стала вызывать пересуды и сплетни.

Анна Неплях
Анна Неплях совершила каминг-аут и призналась в своей бисексуальности / instagram.com/neplyah

Ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.

Также 64-летняя Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером и тренером ее детей Джошем Поппером - поп-икона показала страстные поцелуи с новым любовником.

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