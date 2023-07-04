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Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

Анна Подгорная
4 июля 2023, 20:18 обновлено 4 июля, 20:18
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Анна Неплях постепенно возвращается к "довоенным" формам.
Анна Неплях
Анна Неплях рассказала, как сбрасывает кило, которые наела из-за стресса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях прошлой весной откровенно рассказала, как резко набрала вес. Стресс она заедала, поэтому поправилась за короткий срок.

Неплях, которая ранее обладала модельными параметрами, долгое время наслаждалась своей обновленной пышной фигурой, но сейчас приняла решение все же скинуть лишние кило.

На своей странице в Instagram она поделилась своим рецептом успешного похудения, которым озаботилась весной. По ее словам, из своего рациона она лишь вычеркнула некоторые продукты и напитки. Размер порции она все еще не ограничивает - выбирает по наитию.

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"У меня ушло 2 килограмма в месяц. После празднования дня рождения я решаю убрать алкоголь (вино, шампанское, которое я так люблю, потому что в нем много сахара) и позволять себе только в праздничные дни, и то крепкий алкоголь. Кроме того, я полностью убираю углеводы, даже гречку, которую я так люблю. За 10 дней я похудела на 3 килограмма, потому что из меня ушел алкогольный, водный отек. Уже почти месяц, как я не ем углеводы. Очень прикольное чувство того, как еда тонко может влиять на организм и как ты можешь действительно контролировать голод. По факту: полностью исключила углеводы и вино, шампанское, все", - поделилась несложным рецептом Неплях, и похвасталась первыми успехами в похудении.

Анна Неплях
Анна Неплях рассказала, как сбрасывает кило, которые наела из-за стресса / instagram.com/neplyah

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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