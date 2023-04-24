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Мисс Украина-Вселенная получила многочисленные ожоги и порезы во время путешествия

Анна Подгорная
24 апреля 2023, 03:15
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Анна Неплях показала свою кожу после необычной фотосессии в Иордании.
Анна Неплях
Анна Неплях показала порезанное тело после фото в Мертвом море / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях отправилась в путешествие в экзотическую Иорданию, где сейчас исследует культуру и достопримечательности этой колоритной страны.

Не забывает она и вести подробный фотоотчет о тех местах, в которых побывала - сейчас ее блог в Instagram напоминает больше тревел-шоу с красивой картинкой и увлекательным сюжетом. Однако Неплях, известная своей откровенностью, решила показать, что же остается за кадром этих идеальных снимков.

Она поделилась серией фото, выполненных в Мертвом море - модель в в белоснежном купальнике и солнцезащитных очках лежит на солевом берегу, пока солнце заливает своим светом все вокруг. Снимки и правда получились впечатляющими, однако с природной съемочной площадки Неплях ушла с ранами на теле.

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На последнем фото Анна показала "цену контента" - кожу, покрытую многочисленными воспаленными порезами и ожогами, которые появились из-за острых кристаллов соли. Впрочем, неугомонную модель это, похоже, ничуть не расстроило - для создания красоты она готова на многое.

Ранее украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе - после рождения второй дочери она набрала рекордное количество килограммов.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

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