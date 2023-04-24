Мисс Украина-Вселенная получила многочисленные ожоги и порезы во время путешествия

Анна Неплях показала свою кожу после необычной фотосессии в Иордании.

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Анна Неплях показала порезанное тело после фото в Мертвом море / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях отправилась в путешествие в экзотическую Иорданию, где сейчас исследует культуру и достопримечательности этой колоритной страны.

Не забывает она и вести подробный фотоотчет о тех местах, в которых побывала - сейчас ее блог в Instagram напоминает больше тревел-шоу с красивой картинкой и увлекательным сюжетом. Однако Неплях, известная своей откровенностью, решила показать, что же остается за кадром этих идеальных снимков.

Она поделилась серией фото, выполненных в Мертвом море - модель в в белоснежном купальнике и солнцезащитных очках лежит на солевом берегу, пока солнце заливает своим светом все вокруг. Снимки и правда получились впечатляющими, однако с природной съемочной площадки Неплях ушла с ранами на теле.

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На последнем фото Анна показала "цену контента" - кожу, покрытую многочисленными воспаленными порезами и ожогами, которые появились из-за острых кристаллов соли. Впрочем, неугомонную модель это, похоже, ничуть не расстроило - для создания красоты она готова на многое.

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