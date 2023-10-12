Мисс Украина-Вселенная 2023 Ангелина Усанова хотела совершить самоубийство

Красотка поделилась собственным опытом преодоления ментальных проблем.

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Ангелина Усанова рассказала, как спасалась от мыслей про суицид / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usanova.life

Подготовка к конкурсу Мисс Вселенная-2023 выходит на финишную прямую. Уже в ноябре мир узнает, кто на этот раз получит заветный титул.

Украину на конкурсе красоты в 2023 году представит киевлянка Ангелина Усанова - певица, композитор, квалифицированный мастер йоги с навыками саундхилинга. К участницам конкурса, помимо привлекательной внешности, есть требование - иметь социально важную деятельность, которая так же будет учитываться жюри.

Усанова во время полномасштабной войны в Украине дает благотворительные концерты и помогает обустроиться украинским беженцам в Европе. Кроме того 10 октября, во Всемирный день ментального здоровья, Ангелина сделала важное заявление в своем блоге в Instagram.

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Мисс Украина-Вселенная 2023 рассказала, что находилась на грани суицида. Несчастная любовь заставила ее задуматься о смерти. "Как человек, находившийся на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове: "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ничего!"… Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом. И легче сдаться! Легче поверить негативным мыслям! Легче ощущать себя жертвой. Всегда легче сдаться, чем продолжать борьбу", - вспоминает Ангелина Усанова.

Собственным опытом она поделилась, чтобы подчеркнуть необходимость заботы про свое ментальное здоровье, а также поддержать тех, кто находился или находится в аналогичной жизненной ситуации.

"Меня спасала Надежда. Надежда, что все будет хорошо. Вера, что моя жизнь имеет смысл. Любовь, наполняющая каждую клеточку моего тела. ... Жизнь стоит каждой секунды. И самоубийство – это никогда не выход. Берегите ментальную гигиену и заботьтесь о своих мыслях, как вы заботитесь о своем теле", - убежденно заявляет мисс Украина-Вселенная 2023.

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