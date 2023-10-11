"Да я и так красавица": NK показала в подробностях лицо без макияжа

Настя Каменских и спросонья выглядит так же привлекательно, как на профессиональных снимках после работы визажиста.

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Настя Каменских без макияжа - NK показала себя с утра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, похоже, значительно преуспела в том, что касается абсолютного принятия себя: она совершенно спокойно восприняла лишний вес, который появился у нее в первые месяцы полномасштабной войны из-за стресса, и без особого смущения демонстрирует в подробностях свою ежедневную рутину.

Так сегодня в своем блоге в Instagram NK показала, как готовит себе завтрак, прихорашивается, посещает врача и делает покупки. Причем на бьюти-процедуры артистка практически не тратила время.

Она нанесла лишь уходовую косметику и патчи под глаза, а от мэйкапа и вовсе отказалась. Это - ее новый принцип, сообщила Настя Каменских.

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"Решила не краситься вообще, когда есть возможность – чтобы кожа отдыхала. Да я и так красавица. Девушки, всегда помните о том, что в любом состоянии вы самые красивые", - уверенно заявила на камеру певица.

Настя Каменских без макияжа - NK показала себя с утра / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

Также Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами. Украинцы не поверили в искренность слез певицы, и упрекнули в том, что она "переигрывает".

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