"Да я и так красавица": NK показала в подробностях лицо без макияжа

Украинская певица Настя Каменских, похоже, значительно преуспела в том, что касается абсолютного принятия себя: она совершенно спокойно восприняла лишний вес, который появился у нее в первые месяцы полномасштабной войны из-за стресса, и без особого смущения демонстрирует в подробностях свою ежедневную рутину.
Так сегодня в своем блоге в Instagram NK показала, как готовит себе завтрак, прихорашивается, посещает врача и делает покупки. Причем на бьюти-процедуры артистка практически не тратила время.
Она нанесла лишь уходовую косметику и патчи под глаза, а от мэйкапа и вовсе отказалась. Это - ее новый принцип, сообщила Настя Каменских.
"Решила не краситься вообще, когда есть возможность – чтобы кожа отдыхала. Да я и так красавица. Девушки, всегда помните о том, что в любом состоянии вы самые красивые", - уверенно заявила на камеру певица.
Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.
Также Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами. Украинцы не поверили в искренность слез певицы, и упрекнули в том, что она "переигрывает".
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