Бывшая солистка ВиаГры и протеже Меладзе получила гражданство РФ

Теперь предательница Украины Тарасова может выезжать жить в Россию.

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София Тарасова больше не украинка, Коллаж Главред, фото Instagram/sofia_tarasova, Деловой Петербург

Бывшая солистка музыкальной группы "ВИА Гра", киевлянка София Тарасова, которая молчит о том, что Россия вторглась в ее родную страну, теперь получила российское гражданство.

Об этом в эфире на своем YouTube-канале поделился телеведущий Слава Демин во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским. "То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – сказал во время стрима Демин.

Откуда у Демина такая информация - он не уточнил.

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Отметим, что Тарасовой также приписывают роман с бывшим мужем Веры Брежневой - Константином Меладзе. По сети гуляют слухи, что именно из-за нее тот расстался с украинкой Брежневой.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.

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