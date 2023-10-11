Бывшая солистка ВиаГры и протеже Меладзе получила гражданство РФ

Бывшая солистка музыкальной группы "ВИА Гра", киевлянка София Тарасова, которая молчит о том, что Россия вторглась в ее родную страну, теперь получила российское гражданство.
Об этом в эфире на своем YouTube-канале поделился телеведущий Слава Демин во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским. "То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – сказал во время стрима Демин.
Откуда у Демина такая информация - он не уточнил.
Отметим, что Тарасовой также приписывают роман с бывшим мужем Веры Брежневой - Константином Меладзе. По сети гуляют слухи, что именно из-за нее тот расстался с украинкой Брежневой.
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.
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