Министр культуры Украины направит официальную жалобу Netflix за оскорбление украинок

Министр культуры Украины Александр Ткаченко / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратил внимание на скандал, связанный с изображением украинцев в популяhном сериале от Нетфликс Эмили в Париже.

В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором выразил глубокое сожаление о том, что несмотря на популяризацию украинской культуры и ее представителей в мире, в наше врея все еще приходится бороться со стереотипными образами из 90-ых и начала 2000-ых.

Министр отметил, что планирует направить официальное заявление в компанию Netflix из-за их оскорбительного изображения украинцев.

"В Эмили в Париже показали карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны - еще и оскорбительным. Такими будут вдеть украинцев за границей? Ворами, которые хотят все получать бесплатно, и боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", - сообщил Александр Ткаченко.

Нетфликс в свою очередь пока никак не прокомментировал разгоревшийся скандал.

Реклама

Читайте также"Да, я полноценная женщина!": трансгендерная певица Зианджа раскрыла правду о смене пола

Ранее украинская общественность обратилась к Netflix и создателям сериала Эмили в Париже с тем, чтобы они вырезали часть 4 серии 2 сезона сериала. Там главная героиня встречает девушку из Киева по имени Петра - недалекую, безвкусно одетую, странноватую, которая впоследствии оказывается еще и воровкой и клептоманкой. Такое изображение Украины и украинских женщин возмутило Сеть.

Другие интересные новости: