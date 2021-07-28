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Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій"

28 июля 2021, 13:20 актуально

Новое видео поющий ректор посвятил всем сыновьям Украины.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / пресс-служба

Михаил Поплавский презентовал клип на песню "Сину мій" (музыка – Николо Петраш, слова –Людмила Пономаренко). Если предыдущие видеоработы маэстро были более эпатажными, к чему публика уже привыкла, то в этом клипе акцент был сделан на душевности и важности семейных ценностей в нашей жизни.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / пресс-служба

Дети это гордость, надежда родителей и продолжения рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в своих детях себя, – говорит Михаил Михайлович.

Эта видеоработа является особой для Михаила Михайловича, потому что главным актером клипа стал его шестилетний внук – Егор. Он сыграл сына маэстро – Александра в детстве.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Михаил Поплавский шутит, что в качестве гонорара внук попросил iPhone 13 Prо, который уже должен выйти осенью этого года.

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Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Я очень доволен, как Егор себя вел на съемочной площадке и то как работал с режиссером, – признается Михаил Поплавский.

Модное видео было снято с использованием современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Режиссером клипа выступила известный клипмейкер Елена Винярская, которая уже сняла Михаилу Поплавскому несколько видео.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Идея клипа очень трогательная любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь и защита, уверенность и вера в себя величайший дар отца сыну. Только за успехи сына отец радуется больше, чем за собственные. Главный герой Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы в решении важных шагов. А малой, в свою очередь, делится с отцом своим детским мировосприятием фантазиями, компьютерными играми и интересными для него развлечениями.

Книга комиксов это интерпретация "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери со словами из песни "Сын мой", главное "Щоб безхмарною була твоя дорога ". А если будут "хмари" , то главный герой клипа Михаил Поплавский, как все настоящие родители сделают все, чтобы эти "хмари" не были большими. Любовь отцаисключительная. В ней мало слов и она бесценна. Именно эти щемящие и проникновенные чувства и является главным месседжем клипа,рассказала режиссер клипа Елена Винярская.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

На презентации клипа присутствовали родные Михаила Михайловича сын Александр с женой Алиной, и конечно же Егор, для которого съемки в клипе стали актерским дебютом.

– Ми очень гордимся этой видеоработой, не только потому, что там снимался Егор. В песне действительно очень важные слова, они близки сердцам для всех родителей, – отметила невестка Михаила Михайловича Алина Поплавская.

Посетили презентацию и звездные гости Виктор Павлик, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Виктор Павлик, у которого недавно родился сын, признался, что эта видеоработа его очень тронула.

Я с большим трепетом смотрел этот клип. Мне сразу понравилась песня, она очень хитовая, – говорит артист. –Буквально с первого припева у меня появились слезы на глазах, мурашки по телу. Мне, как молодому отцу было очень приятно слушать эту песню и смотреть клип. Большому кораблю большое плавание.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Предыдущие клипы Михаила Михайловича на хиты "Український борщ", "Українські вареники", "Сало" уже собрали миллионы просмотров в Ютубе. Маэстро уверен, что видео на песню "Сину мій", с которой он начал серию семейных видеоклипов, также найдет своего зрителя.

В этом направлении мало кто из артистов снимает видеоклипы. Я уверен, крепкая семья крепкое государство, – говорит артист.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Пресс-служба

Совсем скоро Михаил Поплавский представит клип на еще одну проникновенную композицию "Батько", режиссером которой выступила также Елена Винярская. Их тандем действительно можно назвать успешным – вместе им удается как эпатировать, так и умилять зрителя своей искренностью и открытостью.

Михаил Поплавский
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