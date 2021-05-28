Михаил Поплавский презентовал новый клип и сделал "Украинские вареники" мировым трендом

Михаил Поплавский / Пресс-служба

В Киевском университете культуры состоялась презентация видеоремейка на популярную уже более 10 лет песню "Украинские вареники" (музыка и слова Натальи Багмут), а также в видеоработе создали новый тренд UV – ("Украинские вареники"), по которому наше любимое национальное блюдо будут узнавать и за границей.

– В Украине есть свой украинский путь и свои украинские тренды, – подчеркнул Михаил Поплавский. – Мы должны держать украинскую волну!

Как всегда, клип у Михаила Михайловича получился яркий и зажигательный. Режиссером стала украинский топовый клипмейкер с голливудским образованием Елена Винярская.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

– Идея, конечно же, принадлежит Михаилу Михайловичу, – подчеркивает Елена Винярская. – Я ему и так, и так предлагаю, а он мне – надо так: "Українські найгарніші, українські найсмачніші, українські найпишніші – українські вареники!" О, говорю, давайте так же, но о девушках.

Сладкие конфетки, или же вареники

По замыслу режиссера, танцовщицы в полупрозрачных розовых и голубых платьях, чепчиках, как у буфетчиц, угощают варениками.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

События происходят в своеобразном конфетном пространстве: в некой Candy Land, и вместо иностранных сладостей – наши сладкие вареники с вишней.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

А еще юмора и бодипозитива клипу прибавляют пухленькие девушки из балета "Персики", чьи прически-ирокезы выглядят, как гребень самих вареников.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

Видеоряд стилизовали под 60-е годы. Для этого использовали элементы футуризма, а также артисткам нанесли макияж по типажу популярной в те времена супермодели Твигги (процесс занимал 3 часа, ведь основная задача состояла в том, чтобы сделать девушек максимально похожими).

По словам постановщика хореографии, балетмейстера Ростислава Савченко, танец балета создали в стиле Барби, и все движения девушек были неподдельно кукольными.

Для клипа похудел на 8 кг

Клип в итоге получился довольно эротический – сначала девушки в целомудренном белье и украинских венках лепят вареники, а потом уже в конфетных одеждах угощают. Елена Винярская шутит, что на съемках было съедено 102 вареника.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

– Я похудел на 8 килограммов перед этим клипом, – признается Михаил Поплавский. – Очень люблю вареники с вишней. Но режиссер строго мне запрещала их есть, чтобы я имел красивый вид на экране. Но я все равно ел тайком.

Выглядел в кадре поющий ректор действительно хорошо. Сам, как настоящая конфетка, в дорогом костюме цвета фуксии (кстати, отбирали ткань из последней коллекции) и стильных очках с дужкой в виде буквы "В" – ВАРЕНИК!

Михаил Поплавский / Пресс-сулжба

И это была заслуга режиссера, которая тщательно относилась к каждой детали, выбирала ткань из последних дизайнерских коллекций, и внимательно следила, чтобы цвета костюмов Михаила Поплавского и девушек имели правильную градацию, совпадали в оттенках.

– Идея была такая – показать, что украинское может быть тоже очень модное, стильное и трендовое – уникальное, – говорит Елена.

Новый бренд с логотипом UV

Кстати, на презентации гостям показали не только клип, но и новый бренд – UV ("Украинские вареники"), которым украсили и коллекцию чемоданов голубого цвета – вышло очень стильно.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

– Мы сегодня запатентовали бренд UV ("Украинские вареники"), чтобы весь мир знал, что это украинское блюдо, украинский бренд и тренд. Чтобы все знали, что нам, украинцам, есть чем гордиться! И я уверен, что этот клип будет пользоваться популярностью и в Австралии, и в Канаде, и в Африке, и Европе – наберет не менее 10 миллионов просмотров. Это своеобразная культурная дипломатия в действии, которая будет представлять Украину всему миру, – отметил Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

Кстати, это уже второй клип с гастрономической серии, первый "Сало", а вскоре Михаил Поплавский обещает представить видео на песню "Украинский борщ".

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Сняли за рекордные сроки

Готовили клип в течение нескольких месяцев – хореография, костюмы, постановка, а вот сняли рекордно быстро – всего за 8 часов. Опять же, с помощью современных технологий: 3D-графики, LED cube, Unreal Engine 4, tracking systems и VR-технологий.

Михаил Поплавский / Пресс-служба

КОМАНДА

Над клипом работала большая творческая команда Университета культуры: визажисты, парикмахеры, стилисты, реквизиторы, режиссеры, хореографы, постановщики и другие.

Режиссер – Елена Винярская.

Второй режиссер – Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Дмитрий Мыслинчук.

Хореограф – Ростислав Савченко.

Балет и бэк-вокал – студентки и выпускницы Университета культуры.