Мерзкий момент попал на видео: Басков полез с похабными поцелуями к российской блогерше

Путинист Николай Басков пытается хоть немного сохранить остатки былой славы.

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Николай Басков / скриншот YouTube

Российский певец-путинист, который является посмешищем всей российской эстрады Коля Басков, еще совсем недавно практически помирал, а тут теперь уже пристает с похабными поцелуями к блогерам. Странно, что женского пола.

В частности, по информации телеграмм-канала "Секреты шоубизнеса", Басков полез лобызать декольте и выпирающие из него части некой Виолетте Чиковани. Сам момент попал на видео. На нем видно, какой телячий восторг вызвала сексистская выходка.

видео дня

Басков полез целоваться к блогерше / Скриншот Телеграмм

Как пропагандисты выступали на оккупированных украинских территориях

Напомним, ранее российский психолог Вероника Степанова решила показать общественности психологический портрет Баскова. Она также пояснила, отчего же Басков все никак не остановится в выборе второй половины.

Ранее одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, внезапно расстроил своими горловыми завываниями певицу украинского происхождения Таисию Повалий, которая предала Украину и встала на сторону террористического государства России.

Путинист Басков довел до слез Повалий, исполнив песню "Отпусти меня" в ходе телешоу "Моя мелодия" на главном пропагандистском канале "Россия 1".

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