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"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

27 февраля 2023, 11:55
Филипп Киркоров решился на откровенное заявление о своей личной жизни.
Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров, Алла Пугачева / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров сделал новые сенсационное признание о своей личной жизни.

На росТВ он раскрыл имя своей любовницы, которая якобы увела его из семьи.

Киркоров признался, что до сих пор питает к Анастасии Стоцкой самые нежные чувства. Все произошло во время шоу "Маска", когда певица выступила на сцене в костюме.

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"Я просто знаю, кто там. Наконец-то явилась? Глазам не верю. Неужели ты пришла? Это Анастасия Стоцкая. Я чувствую, как никогда. Вы всегда были невероятно талантливы, сексуальны, обольстительны, и вы меня увели из семьи", - заявил Киркоров.

Напомним, одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Автор: Сергей Кущ
Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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