Меня послали: звезда "Мастер шеф" Эктор пожаловался на украинскую продуктовую сеть

Колумбийский шеф-повар и бессменный ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво, который за 12 лет жизни в Украине даже стал говорить на украинском языке, пожаловался на недавний скандал, в который угодил вместе со своей собачкой Лупитой.
По словам шеф повара, ему всегда разрешали заходить в супермаркеты с животным, а продуктовая сеть "Сильпо" даже имеет решение для домашних любимцев - тачки со специальными подставками, куда можно разместить животное, чтобы не привязывать его на улице.
Между тем, другая продуктовая сеть - Novus, на этот раз запретила шоумену заходить с Лупитой. Более того, охранник даже нагрубил ведущему и послал его - "готовить на кухню". Соответствующим постом телеведущий поделился на своей странице в Instagram.
Теперь Эктор пообещал, что больше никогда не пойдет в Новус за продуктами, поддержав свою Лупиту.
Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.
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