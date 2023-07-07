Меня послали: звезда "Мастер шеф" Эктор пожаловался на украинскую продуктовую сеть

Шоумен Эктор Хименез Браво объявил настоящий бойкот продуктовой сети.

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Эктор Хименес-Браво и его любимица - Лупита / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и бессменный ведущий кулинарного шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво, который за 12 лет жизни в Украине даже стал говорить на украинском языке, пожаловался на недавний скандал, в который угодил вместе со своей собачкой Лупитой.

По словам шеф повара, ему всегда разрешали заходить в супермаркеты с животным, а продуктовая сеть "Сильпо" даже имеет решение для домашних любимцев - тачки со специальными подставками, куда можно разместить животное, чтобы не привязывать его на улице.

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Лупита Эктора - дама не капризная / Instagram/hectorjimenezbravo

Между тем, другая продуктовая сеть - Novus, на этот раз запретила шоумену заходить с Лупитой. Более того, охранник даже нагрубил ведущему и послал его - "готовить на кухню". Соответствующим постом телеведущий поделился на своей странице в Instagram.

Обиженный Эктор / Instagram/ectorhimenezbravo

Охранник, который послал Эктора на кухню / Instagram/hectorjimenezbravo

Теперь Эктор пообещал, что больше никогда не пойдет в Новус за продуктами, поддержав свою Лупиту.

Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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