"Меня атаковали": Басков пожаловался на украинцев

Николай Басков / скриншот

​Певец Николай Баской, который активно поддерживает войну в Украине, объяснил, почему позорно сбежал от украинки в Турции.

Несколько недель назад пропутинский артист отдыхал на солнечном курорте, но попался на глаза женщине из Украины.

"Я из Украины, и я хотела сказать вам, что россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам вообще, нормально веселиться?", - спросила она у Баскова.

На это он ответил, что "на море отдыхает" и быстро убежал он нее.

Теперь Басков решил оправдаться за позорный побег.

"У меня съемки и телевизионные проекты. Поэтому я в России. Иногда улетаю куда-нибудь. Только вот на день рождения летал в Турцию. Правда, и там меня атаковали", - заявил Басков.

Читайте также"Он лжет про свои связи с женщинами": выяснились неожиданные предпочтения БасковаРанее российский актер Алексей Панин высказался по поводу общей фотографии пропутинского Николая Баскова и Рамзана Кадырова, напомнив, что певец скрывает свою нетрадиционную ориентацию.

Также телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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