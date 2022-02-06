Melovin начал встречаться с девушкой: певец показал свою избранницу

Melovin / УНИАН

Украинский певец MELOVIN, который летом 2021 года совершил каминг-аут, признался, что у него есть вторая половинка. Музыкант встречается с девушкой. По его словам, речь идет о его партнерше по паркету на шоу "Танцы со звездами" Лизе Русиной.

Пара уже успела раскрыть подробности своих отношений в программе "Светская жизнь", пишет ТСН.

По словам звезды, встречаться они начали недавно.

"Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: что сейчас творится", – рассказал MELOVIN.

Также он ответил на вопрос об интимной близосте.

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"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только".

Русина добавила, что вполне нормально реагирует на сексуальную ориентацию своей половинки.

"Я думаю, сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди – бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле", - сказала она.

Напомним, ранее Melovin заинтриговал поклонников трогательным фото в объятиях незнакомого мужчины.

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