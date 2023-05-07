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"Народная принцесса": Меган Маркл заметили в толпе на коронации Чарльза III

Мария Тупик
7 мая 2023, 13:38 обновлено 7 мая, 13:58
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Меган Маркл все-таки нашла лазейку, как оказаться среди главных звезд на коронации Чарльза III.
Коронация Чарльза
Коронация Чарльза / Коллаж Главред, фото: www.royal.uk, instagram/theroyalfamily

6 мая в Великобритании состоялось долгожданное событие - коронация Чарльза III. На коронацию приехал скандальный сын короля Чарльза принц Гарри. Вот только Меган Маркл рядом с ним, как и ожидалось, не оказалось.

Но, Меган Маркл все-таки нашла лазейку, как оказаться среди главных звезд на коронации Чарльза III. Правда, сделала это брюнетка не своими силами. У нее нашлись тысячи сторонников.

Хоть лично герцогиня Сассекская не появилась в Вестминстерском аббатстве. Британская пресса писала, сам король выступил против того, чтобы голливудская актриса своим присутствием перетягивала внимание на себя. В результате принц Гарри в одиночестве сел в самолет и прилетел в Лондон.

видео дня

Перед началом торжества к Трафальгарской площади стали стягиваться протестующие.

Они держали плакаты с изображением своей любимицы — Маркл. На многочисленных фото звезда ослепительно улыбалась.

На транспарантах значилась надпись - "Народная принцесса". Фото с Маркл опубликовало издание Daily Mail.

Коронация Чарльза - что известно

Напомним, в Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Чарльза III. Торжественная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Она длилась несколько часов, но историческое событие в Великобритании будут праздновать еще два дня. На церемонии побывали лидеры государств, правительств, иностранные делегации и послы. Украину на мероприятии представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Главред рассказывал, что церемония коронации Чарльза III планировалась более короткой и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, обошлась она в несколько раз дороже – 250 млн фунтов стерлингов (150 млн на меры безопасности и 100 млн на саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 млн фунтов в пересчете.

Смотрите видео о том, какие секреты были на коронации Чарльза III.

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