Меган Маркл выиграла суд против своей сестры

Теперь сестра актрисы собирается оспаривать свой иск в другом суде.

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Меган Маркл выиграла дело о клевете коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл выиграла суд против своей сводной сестры Самантой Маркл в рамках иска о клевете, поданного против Меган.

Ее сводная сестра подала на актрису в суд за клевету после интервью CBS с Опрой Уинфри в 2021 году, в котором Меган сказала, что была единственным ребенком и не имела близких отношений с Самантой, ее сводной сестрой от первого брака ее отца Томаса Маркла, пишет Time.

Саманта также утверждала в иске, что документальный сериал Netflix 2022 года "Гарри и Меган" содержит 14 клеветнических заявлений в ее адрес. В своей жалобе Саманта утверждала, что окружающие ее люди "настроились против" нее, рассматривая ее как "оппортуниста, пытающегося нажиться на успехе и славе своей сестры, несмотря на то, что у них нет с ней никаких отношений".

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Согласно жалобе, Саманта потребовала возмещения ущерба в размере 75 000 долларов. Иск был отклонен с предубеждением, что означает, что тот же иск не может быть подан снова. В приказе, изданном 12 марта, судья Шарлин Эдвардс Ханивелл постановила, что Саманта не смогла предоставить существенные доказательства, подтверждающие клевету.

В своем заявлении адвокат Меган Майкл Камп заявил, что они "удовлетворены решением суда о прекращении дела". Адвокат Саманты назвал это решение "оскорбительным"е, добавив, что они "будут обжаловать это решение в 11-м окружном апелляционном суде и надеются, что коллегия из трех судей взглянет на него иначе".

В ходатайстве об отклонении иска судья Ханивелл заявил, что примеры, приведенные в иске, являются просто предметом разногласий.

Напомним, ранее Букингемский дворец раскритиковал идею о том, что принц Гарри когда-либо вернется в королевскую семью. А все из-за того, что принц с женой публично сложили обязанности в 2020 году.

Напомним, принц Гарри все еще питает неприязнь к своей мачехе - королеве Камилле. И когда принц навещал своего онкобольного отца в Лондоне, не хотел быть с королевой в одной комнате.

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