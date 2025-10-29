Меган Маркл показала редкий семейный момент с принцем Гарри и детьми

Вкратце:
- Меган Маркл показала детей
- Семья принца Гарри отправилась на прогулку на тыквенную ферму
Меган Маркл побаловала поклонников редким семейным контентом. В блоге жены принца Гарри появилось видео с тыквенной фермы, которую она посетила вместе с семьей.
Маркл вместе с мужем, шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет выбирали тыквы и вырезали их, чтобы украсить ими дом к грядущем Хэллоуину. Родители катали детей на тачке и с умилением наблюдали за их развлечениями.
Стоит отметить, что на видео, впервые за долгое время, можно разглядеть лица Арчи и Лилибет - родители скрывают наследников от посторонних глаз и практически не публикуют контент с ними.
Смотрите видео осенней прогулки принца Гарри и Меган Маркл с детьми:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Меган Маркл - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.
Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".
Читайте также:
- Меган Маркл в бешенстве из-за свадьбы Безоса: что случилось
- Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане
- Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред