Меган Маркл показала редкий семейный момент с принцем Гарри и детьми

Внимательные фанаты сумели рассмотреть лица детей герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл дети - как выглядят Арчи и Лилибет Сассекские / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Вкратце:

Меган Маркл показала детей

Семья принца Гарри отправилась на прогулку на тыквенную ферму

Меган Маркл побаловала поклонников редким семейным контентом. В блоге жены принца Гарри появилось видео с тыквенной фермы, которую она посетила вместе с семьей.

Маркл вместе с мужем, шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет выбирали тыквы и вырезали их, чтобы украсить ими дом к грядущем Хэллоуину. Родители катали детей на тачке и с умилением наблюдали за их развлечениями.

Стоит отметить, что на видео, впервые за долгое время, можно разглядеть лица Арчи и Лилибет - родители скрывают наследников от посторонних глаз и практически не публикуют контент с ними.

Смотрите видео осенней прогулки принца Гарри и Меган Маркл с детьми:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

