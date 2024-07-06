Меган Маркл находится под сильным давлением из-за своего бизнеса

Меган Маркл отчаянно пытается найти себя в каком-нибудь бизнесе.

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Меган Маркл занялась виноделием/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Супруга принца Гарри Меган Маркл попала в тупик.

Как сообщает Lifeandstylemag.com, через месяц после запуска бренда American Riviera Orchard, посвященного образу жизни, Меган Маркл разослала банки фирменного клубничного варенья 50 друзьям, но фанаты не были впечатлены. "Вкус отчаяния", — написал один онлайн-комментатор, другой счел затею "безвкусной".

Когда в июне доверенное лицо Начо Фигерас сообщило, что в линии появился еще один вариант - малиновое варенье, а также собачье печенье, они были встречены без энтузиазма.

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Итак, теперь, как сообщается, Меган меняет стеклянные банки с едой на бутылки с вином, надеясь добиться большего успеха, выпустив розовое вино.

"На Меган оказывается сильное давление, чтобы она нашла что-то прибыльное", — эксклюзивно рассказал Life & Style инсайдер, отметив, что сделка Spotify на 20 миллионов долларов, заключенная между ней и ее мужем принцем Гарри, провалилась в прошлом году, а их контракт на 100 миллионов долларов с Netflix больше не приносит прибыль.

Хотя поворот к алкогольному бизнесу может показаться неожиданным для человека, чьей основной деятельностью в последние годы были высказывания о проблемах женщин, поддержка беженцев и подчеркивание важности психического здоровья, 42-летняя Меган действительно является энофилом. Блог The Tig, который она вела до свадьбы с 39-летним Гарри в 2018 году, получил свое название от ее любимой бутылки красного вина: Tignanello.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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