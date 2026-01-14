Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию: названа причина приезда

Меган Маркл избегает поездок в Британию по соображениям безопасности, так как там ей "может угрожать опасность".

Меган Маркл может впервые за 4 года приехать в Британию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

В последний раз герцогиня была в Великобритании в сентябре 2022 года

Принц Гарри также планирует приехать в Британию

Американские медиа сообщают, что Меган Маркл может впервые за последние четыре года посетить Великобританию. Вероятным поводом для визита станет мероприятие, посвящённое годовщине основания проекта "Игры Несокрушимых", которое должно пройти этим летом в Бирмингеме. Об этом пишет People.

Отмечается, что 41-летний принц Гарри планирует приехать на празднование лично. В то же время участие Меган Маркл в событии зависит от того, согласится ли Министерство внутренних дел Великой Британии предоставить супругам специализированную охрану за счёт налогоплательщиков.

В последний раз герцогиня Сассекская находилась в Великобритании в сентябре 2022 года, когда вместе с мужем приехала на похороны королевы Елизаветы II. Сам принц Гарри ранее неоднократно заявлял, что его жена избегает поездок в страну по соображениям безопасности, подчёркивая, что там ей "может угрожать опасность".

Официальный представитель супругов отказался комментировать информацию о возможном визите.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

