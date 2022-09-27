Меган Mаркл и принц Гарри могут вернуться Букингемский дворец

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Поговаривают, что в ближайшем будущем принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться к исполнению королевских обязанностей, что может означать возобновление их финансирования Букингемским дворцом и возвращение охраны.

Об этом со ссылками на собственные источники сообщил US Weekly, который цитирует Таблоид.

По их информации, о возможном возвращении герцогов Сассекских в лоно королевской семьи стали говорить еще при жизни королевы Елизаветы II. Теперь же и Чарльз III рассматривает такую возможность.

В то же время, несмотря на потепление в отношениях между Меган с Гарри и королем, отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон все еще напряжены.

"Они все еще не проводят время вчетвером. Пока королевская семья пытается двигаться дальше. Чарльз дал Гарри шанс на возвращение, если он решится на это. Если так случится, то Гарри придется восстанавливать доверие своего отца, а это точно – затяжной процесс", – рассказывают источники.

Напомним, ранее источники сообщили, что разъяренный принц Гарри пренебрег ужином с королем Карлом III и его братом, принцем Уэльским в Балморале после ссоры с отцом, когда новый монарх запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы.

По информации The Daily Mail, сообщается, что герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи мчались в шотландское поместье, чтобы попрощаться со своей любимой матерью и бабушкой 8 сентября.

Однако, согласно сообщениям, новый король Великобритании позвонил своему младшему сыну и сказал ему, что присутствие бывшей актрисы "Форс-мажоров" "неуместно".

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