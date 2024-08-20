Меган Маркл и принц Гарри готовят два новых сокрушительных удара по королевской семье

Меган хочет написать свои мемуары, а Гарри хочет обновить свою книгу "Запасной".

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Принц Гарри и Меган Маркл готовят новую бомбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл и принц Гарри, похоже, "выжидают", когда наступит момент для "долгожданного" последующего королевского нападения, "началом" которого послужило их недавнее воскресное утреннее интервью на канале CBS.

Как пишет издание ОК, это привело к тому, что источник из команды Сассексов сообщил изданию, что "их друзья говорят о том, что пришло время снять перчатки и покончить с дипломатией".

По словам источника, Меган хочет написать свои мемуары, а Гарри хочет обновить свою книгу "Запасной", а они, в свою очередь, захотят прорекламировать себя на телевидении. Они не будут уклоняться от ответов на вопросы насчет членов королевской семьи. "Пока они выжидают своего часа", - заявил источник.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Слухи о потенциальной автобиографии, написанной Меган, назрели вскоре после того, как книга Гарри стала бестселлером в январе 2023 года. Однако некоторые аналитики, близкие к издательским кругам, считают, что было бы разумно, если бы пара подождала и выпустила больше книг.

Принц Гарри / инфографика: Главред

"Фанаты непостоянны", — заявил один из инсайдеров. "Разочаруйте их однажды, и книга может очень быстро потерять свою актуальность, даже несмотря на то, что за ней стоит что-то вроде "Запасного". Их команда, которая хороша в своем деле, хочет заставить разгневанную толпу пускать слюни, прежде чем выпустить историю Меган, потому что даже плохая пресса – хорошая для этой пары", - говорят они.

Далее они отметили, что: "Это интервью на CBS было посвящено утолению аппетита тех, кто любит драму, поэтому она снова подняла тему дворцового членовредительства".

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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