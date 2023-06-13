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Матери путинистки Шукшиной резко стало хуже

Алена Кюпели
13 июня 2023, 15:20 обновлено 13 июня, 15:27
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Российские инсайдеры поделились свежей информацией относительно здоровья Лидии Шукшиной.
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина теперь борется с сердечной недостаточностью/ Telegram-канал 112

Матери заядлой путинистки и российской актрисы Марии Шукшиной Лидии, которая накануне попала в больницу с инсультом, резко стало хуже.

84-летняя артистка находится в реанимации, у нее диагностирована сердечная недостаточность. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.

"Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. По нашей информации, у неё развилась сердечная недостаточность. Также врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Актриса всё также находится в реанимации. Ранее ей установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга", - сообщили источники издания.

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Напомним, ранее стало известно, что Лидия Шукшина оказалась в реанимации. Между тем, Ольга, младшая дочь актрисы, тем временем утверждает, что пресса сильно сгущает краски. "Находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных учреждений", - комментировала она.

Накануне также дочь российской телеведущей, путинистки Марии Шукшиной Анна, которая уже и так превратилась в Халка, благодаря своему увлечению бодибилдингом, опубликовала свежее фото.

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