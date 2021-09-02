Маскарад 2 сезон - дата выхода шоу, участники и мистические герои

Маскарад 2 сезон - дата выхода / 1+1

Популярное на 1+1 шоу Маскарад 2021 выходит на экраны 18 сентября в 20-20. Маскарад — это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight. В шоу две команды звезды отгадывают своих коллег в костюмах, пока те демонстрируют свои таланты - танцуют, поют и совершают акробатические номера.

В новом сезоне герои шоу не только поют и показывают акробатические номера, но и танцуют, играют на музыкальных инструментах.

Во втором сезоне шоу Маскарад поменяли полностью ведущего и звезд-участников.

Новым ведущим шоу Маскарад стал Артем Мирошниченко. Капитаном первой команды стал Юрий Ткач, а в состав его тройку вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес.

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Каждого эпизода звезды будут устраивать Липсинк Баттл, который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы, какие артисты, актеры или спортсмены прячутся за сказочными образами. Победителя баттла будут определять зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне.

Маскарад 2 сезон - звездные участники

Кошка. По легенде шоу, Кошка - это мудрая, игривая, немного хищная и безусловно сексуальная героиня. Она появилась еще в те далекие и дикие времена, когда планета Земля была юной. С тех пор Кошка - любимое создание людей. В древнем Египте их обожали в прямом смысле слова. Образ героини - это черный обтягивающий костюм, усыпанный тысячей золотых страз и элементами египетской символики, а голову сказочной Кошки украшают игривые ушки с золотым декором.

Маскарад 2 сезон - Кошка / 1+1

Бабайка. По легенде шоу, Бабайка — это мифическое существо, которым родители пугают маленьких и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж. Тело героя покрывает пушистая белая шерсть, а еще Бабайка имеет большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон.

Маскарад 2 сезон - Бабайка / 1+1

Гусыня. Гусыня Хозяйка, исполнила песню Adele и устроила настоящий перформанс. Ее образ состоит из пышного голубого платья, декорированного большим количеством розовых и белых рюш, а голову украшает кокетливая объемная шляпку. По легенде шоу, Гусыня любит домашний уют и благополучие в семье, чистоту и порядок, вкусно готовить, а также поучать детей и воспитывать мужа.

Маскарад 2 сезон - Гусыня / 1+1

Нептун. По легенде проекта, Нептун — мифологический персонаж, бог морей. Он сильный, привлекательный и не может удержаться, чтобы не соблазнять красивых женщин. Костюм Нептуна сшит из темно-зеленой блестящей ткани, а голову сказочного персонажа украшает золотая корона, усыпанная драгоценными камнями.

Маскарад 2 сезон - Нептун / 1+1

Всего зрители шоу Маскарад увидят 19 образов. Над их созданием мастера работали целый год. Кроме Нептуна, зрителям уже знакомы Попугай, Арлекин и Гусыня Хозяйка.

Смотреть онлайн все выпуски шоу Маскарад можно будет на сайте 1+1video.