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Маша Ефросинина показала трогательное видео, как ее сын вернулся домой

4 апреля 2023, 16:12
Телеведущая в разных интервью говорила, как сильно скучает за своими детьми, которые жили в другой стране.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала трогательное видео, как ее младший сын Саша вернулся на свою родную землю, в Украину.

Соответствующим видео ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня
Маша Ефросинина с сыном
Маша Ефросинина с сыном / Скриншот Instagram

"Год мой сын не был дома... Дня не проходило, что бы он не просился в Киев. Очень сильное чувство - видеть, как он сейчас воспринимает все", - написала ведущая, радостно и нежно обнимая своего сына.

Маша Ефросинина с сыном
Маша Ефросинина с сыном / Скриншот Instagram

По ее словам, теперь нужно как-то удваивать свои силы в контексте овладения собой во время воздушных тревог. "Раньше из меня выходила просто "женщина-паника", а теперь прибавится еще "мать-истерика", - написала она.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о своем супруге Тимуре Хромаеве, который сейчас в рядах ВСУ воюет с русскими оккупантами – и о том, как она переносит разлуку. Рассказывая об этом во время записи интервью для YouTube-канала "Розмова" она даже не смогла сдержать слез.

"ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – сказала Ефросинина.

Кроме того, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

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Маша Ефросинина
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