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Maruv призналась, когда устраивает концерт в Киеве и тур по Украине

4 августа 2021, 14:27

Певица Анна Корсун, которая живет и работает в России, готовится к туру по Украине

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv связана со скандалом, потому что во время Нацотбора на Евровидение она победила, но не стала отказываться от концертов в России - у нее контракт с продюсерским центром.

Перед началом карантина Maruv поехала в Россию, где осталась на постоянное проживание. Но во время общения с поклонниками в сториз она призналась, что соскучилась очень сильно за Украиной, и планирует тур и концерт в Киеве.

Но пока что все запланировано на 2022 год.

Осенью в сентбре Марув обещает новый альбом, и новый клип, который понравиться всем еепоклонникам.

Но она не стала рассекречивать подробностей будущего альбома.

Напомним, что любительница России Светлана Лобода подтвердила концерты в Украине и призналась в любви стране, в которой не живет после оккупации Крыма Россией.

Maruv новости шоу бизнеса
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