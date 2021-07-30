"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода, которая живет и развивает карьеру в России, выступит с концертом в клубе Ibiza в Одессе. Это заведение принимает не только гастролеров в России, но и русских звезд.

"Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждёт грандиозный вечер с жаркими танцами, полюбившимися хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов - впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO"!А главное… но об этом чуть позже. Следите за новостями. Как же мы ждём эту встречу!!!", - пишет она.Читайте такжеСкандальная Светлана Лобода засобиралась в Украину с концертами

О концерте стало известно задолго до официального анонса.

Украины по разному реагируют на возвращение певицы - с критикой и с обожанием.

Как ранее сообщал Главред, скандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям.

Как известно, Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России.

Светлану Лободу критикуют за ее неоднозначную позицию в отношении агрессии России в Украине.