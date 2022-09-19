Маразм крепчает: Орбакайте и Урганта пытались выгнать со спектакля "за неуважение к гимну РФ"

Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Российские СМИ активно распространяют в сетях информацию о том, что дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте и телеведущего Ивана Урганта якобы выгнали со спектакля в театре Вахтангова "за неуважение к Государственному гимну Российской Федерации, который был исполнен после объявленной минуты молчания о погибших в "СВО" воинах".

Сообщается, что зрители ополчились на звезд и даже опубликовали ответ Орбакайте. По нформации фейк-СМИ певица вроде бы ответила "Я пришла на спектакль, а не на парад".

В свою очередь, Орбакайте опровергла выдуманную историю своим постом в Instagram. "Боже! Чего только про себя не узнаешь и не прочитаешь. Сколько лживой фантазии! Очень не хочется мараться и вступать в полемику с этими людишками. Мне их жаль. Верьте лучше мне и моим публикациям и постам", - написала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская певица и актриса Кристина Орбакайте часто называет своей мамой не Аллу Пугачеву, а свою бабушку по материнской линии - Зинаиду Архиповну Пугачеву.

У звездной матери часто не хватало времени на маленькую Кристину - Примадонна была постоянно на гастролях или вечеринках, устраивала свою личную жизнь, а с дочерью проводила не очень много времени.

Тем не менее в зрелом возрасте между женщинами все же завязались крайне теплые отношения. Однако это не мешает Орбакайте осуждать некоторые серьезные решения матери.