"Мамин цветочек": Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением

Музыкант, который ранее не раз признавался в любви к садоводству, на этот раз позировал среди высоких подсолнухов.

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Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Кратко:

Харчишин для фотосессии выбрал непринужденный образ

Фотографии быстро собрали множество реакций в соцсетях

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился с поклонниками новыми летними снимками, сделанными на поле цветущих подсолнухов, и заодно напомнил о предстоящих концертах.

Музыкант, который ранее не раз признавался в любви к садоводству, на этот раз позировал среди высоких подсолнухов. Для фотосессии в Instagram он выбрал непринужденный образ и с улыбкой запечатлелся на фоне ярких летних пейзажей.

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Публикацию артист сопроводил шутливым обращением, которое сразу привлекло внимание подписчиков. С помощью фирменного юмора Харчишин не только передал летнее настроение, но и пригласил поклонников на будущие выступления.

"Мамин цветочек ждет встречи с вами на концертах", - написал музыкант.

Фотографии быстро собрали множество реакций в соцсетях. Поклонники высоко оценили самоиронию артиста и атмосферу летней фотосессии. Многие также признались, что после публикации еще больше ждут возможности увидеть группу "Друга Ріка" вживую.

Валерий Харчишин / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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