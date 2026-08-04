"Мамин цветочек": Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением

Кратко:
- Харчишин для фотосессии выбрал непринужденный образ
- Фотографии быстро собрали множество реакций в соцсетях
Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился с поклонниками новыми летними снимками, сделанными на поле цветущих подсолнухов, и заодно напомнил о предстоящих концертах.
Музыкант, который ранее не раз признавался в любви к садоводству, на этот раз позировал среди высоких подсолнухов. Для фотосессии в Instagram он выбрал непринужденный образ и с улыбкой запечатлелся на фоне ярких летних пейзажей.
Публикацию артист сопроводил шутливым обращением, которое сразу привлекло внимание подписчиков. С помощью фирменного юмора Харчишин не только передал летнее настроение, но и пригласил поклонников на будущие выступления.
"Мамин цветочек ждет встречи с вами на концертах", - написал музыкант.
Фотографии быстро собрали множество реакций в соцсетях. Поклонники высоко оценили самоиронию артиста и атмосферу летней фотосессии. Многие также признались, что после публикации еще больше ждут возможности увидеть группу "Друга Ріка" вживую.
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О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
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