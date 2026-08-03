"Я никуда не уезжаю": Анатолий Анатолич признался, почему не пошел на фронт

Анатолий Анатолич считает важным приносить максимальную пользу стране именно в той сфере, где человек может быть наиболее эффективным.

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Анатолий Анатолич признался, почему не пошел на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кратко:

Анатолий Анатолич состоит на воинском учете

Телеведущий сознательно остался жить в Украине

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал обвинения, которые периодически получает в соцсетях из-за того, что не проходит службу в рядах ВСУ. Также шоумен рассказал, каким, по его мнению, должно быть завершение войны.

В интервью "Насправді Show" ведущий заявил, что состоит на воинском учете, уже прошел военно-врачебную комиссию и не уклоняется от возможной мобилизации. При этом он отметил, что считает важным приносить максимальную пользу стране именно в той сфере, где человек может быть наиболее эффективным.

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Кроме того, Анатолич поделился собственным взглядом на будущую победу Украины, рассказав, каким представляет окончание войны и что, по его мнению, должно стать ее главным результатом.

"Я считаю, что победа будет справедливой, но она, безусловно, будет нелегкой для нас. И многим она не понравится. Я это прекрасно понимаю. Моя мечта - чтобы Мариуполь был освобожден от оккупации, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное - это прекращение огня, прекращение ежедневных обстрелов Украины. Все это станет составляющими нашей победы", - отметил он.

Отдельно телеведущий отреагировал на критику в связи со своим отсутствием на фронте. По словам Анатолича, он выполнил все требования по военному учету, а также сознательно остался жить в Украине, хотя как многодетный отец имел возможность находиться за границей.

"Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор - быть здесь, быть со своей семьёй", - пояснил шоумен.

Кроме того, ведущий добавил, что руководствуется принципом: "либо ты для армии, либо ты в армии". Он заверил, что готов мобилизоваться, если именно так сможет принести наибольшую пользу государству. Пока же, по словам Анатолича, он помогает украинским защитникам через волонтерскую деятельность и поддержку воинских подразделений.

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О персоне: Анатолий Анатолич Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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